Incêndio em carro elétrico no parque de estacionamento encerra Bragança Shopping

O Bragança Shopping está esta segunda-feira, 3 de novembro, encerrado devido a um incêndio num carro elétrico que estava no piso 0 parque de estacionamento subterrâneo do centro comercial. O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, citado pela Lusa, explicou que o incêndio ficou confinado apenas a uma viatura e não há feridos.Já o comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins, adiantou à agência de notícias que o shopping já não volta a abrir esta segunda-feira ao público.O alerta foi dado por volta das 17:45.