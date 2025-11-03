Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bragança Shopping
Bragança Shopping
Sociedade

Incêndio em carro elétrico no parque de estacionamento encerra Bragança Shopping

Incêndio ficou confinado apenas a uma viatura e não há feridos, mas centro comercial já não volta a abrir esta segunda-feira ao público.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Bragança Shopping está esta segunda-feira, 3 de novembro, encerrado devido a um incêndio num carro elétrico que estava no piso 0 parque de estacionamento subterrâneo do centro comercial.

O comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil, Noel Afonso, citado pela Lusa, explicou que o incêndio ficou confinado apenas a uma viatura e não há feridos.

Já o comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins, adiantou à agência de notícias que o shopping já não volta a abrir esta segunda-feira ao público.

O alerta foi dado por volta das 17:45.

incêndio
Bragança
Bragança Shopping

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt