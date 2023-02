Incêndio numa fábrica de cortiça já foi dominado

O incêndio que deflagrou na manhã deste sábado numa fábrica de cortiça em Fiães, Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, já está dominado, disse à Lusa fonte do comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Segundo a mesma fonte, no local há registo de três pessoas que tiveram de ser assistidas, dois bombeiros e um civil.

O fogo, cujo alerta foi dado pelas 11:59, tinha no local, pelas 13:55, 61 operacionais, apoiados por 22 veículos de várias corporações de bombeiros e GNR, acrescentou o comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto.