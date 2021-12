Incêndio no Hospital de São João. Pelo menos quatro feridos

Um incêndio deflagrou esta tarde de domingo no Hospital de São João, no Porto, deixando pelo menos quatro feridos, dois em estado grave.

A notícia é avançada pelo JN, que cita fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto, segundo a qual o fogo atingiu o Departamento de Pneumologia, no 9º piso.

O fogo, cujo alerta foi dado pelas 17h40 foi já controlado.

Em declarações à Lusa, fonte do CDOS do Porto adiantou que os pacientes que se encontravam no serviço de Pneumologia foram retirados do local.

A causa do incêndio está por determinar, estando no local estão 17 operacionais dos bombeiros com cinco viaturas.

(Notícia em atualização)