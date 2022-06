Incêndio obrigou a evacuar o Centro Comercial Colombo

Um incêndio que deflagrou na tarde desde domingo no parque de estacionamento do Centro Comercial Colombo (CCC), em Lisboa, levou à evacuação do edifício, "por precaução", não existindo registo de vítimas.

De acordo com um comunicado da administração do CCC, o incêndio já foi entretanto extinto, sendo que deflagrou no posto de transformação de eletricidade junto ao centro de cargas e descargas, no parque de estacionamento, tal como tinha sido avançado pela Lusa, que citava uma fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, que combateram o fogo.

"O edifício foi evacuado apenas por precaução. Não há feridos nem danos", ressalvou a mesma fonte dos bombeiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com a SIC Notícias duas pessoas tenham sido assistidas devido à inalação de fumo.

O alerta para este incêndio foi dado às 13.36 horas e mobilizou 35 operacionais, apoiados por 12 viaturas.