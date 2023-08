Incêndio em Monsanto já foi extinto e A5 reaberta

O incêndio que deflagrou no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, junto à Autoestrada 5 (A5), e que obrigou ao corte da via nos dois sentidos já "está extinto", informou fonte dos Sapadores Bombeiros. A circulação foi entretanto reaberta na A5 no sentido Cascais-Lisboa.

Num comunicado divulgado perto das 23:30, a empresa referiu que o trânsito se mantém "cortado no sentido Lisboa-Cascais, antes do Viaduto Duarte Pacheco".

Apesar da evolução do combate às chamas, no local estavam, perto das 23:30, 103 operacionais e 29 viaturas, de acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros, o fogo, que deflagrou cerca das 22:00, teve início numa viatura a arder e as chamas propagaram-se ao espaço florestal.

Uma nota da Brisa divulgada cerca das 23:00 dava conta de que, na A5, "o trânsito no sentido Cascais-Lisboa [estava] a ser desviado no nó de Monsanto, na saída Caselas/Restelo", mas a situação foi entretanto normalizada.

atualizado às 00.00