Incêndio em empresa no concelho de Leiria obriga a evacuar jardim de infância e casas

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa empresa na Gândara dos Olivais, concelho de Leiria, obrigou à evacuação de um jardim de infância e algumas casas, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.."A creche e algumas casas foram evacuadas por uma questão de precaução, por causa do fumo", explicou o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, Carlos Guerra, adiantando que o fogo está a deflagrar numa empresa de plásticos..O comandante sub-regional acrescentou, citando o comandante no local das operações, que o "combate está a ser eficaz"..Segundo o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi feito às 11:50 e, pelas 13:15, estavam no local 62 operacionais apoiados por 25 viaturas..O vereador com o pelouro da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, esclareceu que "o incêndio está confinado às instalações" da empresa e que "os meios [de socorro] são suficientes".."Tiveram de ser evacuados um jardim de infância e alguns edifícios mais próximos, mas não há feridos a registar, apenas danos na empresa", declarou Luís Lopes..O incêndio está em curso na Compogal Indústria de Polímeros, SA, empresa constituída em 1987 e que tem como objeto a transformação de materiais plásticos, de acordo com o seu sítio na Internet.