Incêndio em Alcabideche causa um ferido ligeiro

O incêndio com duas frentes deflagrou numa zona de mato, perto de habitações, na localidade de Zambujeiro, em Alcabideche, Cascais, esta tarde e já mobilizou mais de 200 bombeiros.

Segundo os dados da Proteção Civil, estão 348 operacionais no terreno, apoiados por 96 viaturas e 13 meios aéreos.

"Há ainda a registar um ferido ligeiro, um bombeiro", disse fonte da Proteção Civil à Lusa, mas não avançou mais sobre o tipo de ferimentos.

O comandante dos bombeiros de Óbidos confessou à SIC Notícias que se trata de um incêndio de "propagação muito elevada".

A SIC Notícias adianta, também, com fonte no local, que as autoridades ponderam evacuar o hospital de Cascais mas segundo fontes, ainda não foi dado qualquer tipo de alerta para ser criada alguma medida de prevenção.

Segundo os bombeiros no local, relativamente às habitações, o vento que atinge mais que 40 Km/H e sopra em direção Norte-Sul, já levou à evacuação de uma habitação. Também se pondera que o mesmo aconteça à Quinta do Pisão que soma cerca de 380 hectares.

O incêndio que começou às 16:58 e o alerta foi dado às 17:04, já impediu parcialmente o acesso à A5, que liga Lisboa a Cascais.

