O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) anunciou esta quinta-feira, 19 de novembro, que foi alvo de vários ciberataques, que levaram à suspensão temporária de serviços por precaução, mas adiantou que não existem indícios de extração de dados.

“Por precaução e de forma a melhor proteger a integridade dos sistemas de informação do IMT, foi tomada a decisão de suspender temporariamente os nossos serviços, o que - lamentamos - irá afetar naturalmente os serviços prestados pelo IMT”, adiantou o instituto em comunicado.

Segundo referiu, os ataques foram imediatamente reportados às autoridades competentes que “estão a investigar a situação com total colaboração dos serviços do IMT” e não foram até ao momento identificados indícios de exfiltração de dados.

“Estamos a trabalhar de forma contínua para resolver o sucedido e permitir que os nossos serviços voltem a funcionar o mais rapidamente possível”, assegurou o instituto.