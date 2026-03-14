Imprensa: Montenegro enfrenta mais greves que Costa e Passos. Fraude com pensões no Brasil passa por Portugal

O JN fez as contas aos pré-avisos de greve no setor público nos mandatos de Pedro Passos Coelho, António Costa e Luís Montenegro e concluiu que o atual governo já enfrentou mais contestação social do que os seus antecessores. O jornal aponta para números da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público que mostram que houve 785 pré-avisos de greve nos dois mandatos de Montenegro até agora, uma média anual de 392,5, superior à registada no anos de Costa (338,9) e Passos Coelho (80,2). As paralisações no setor público têm vindo a aumentar desde 2011, diz o JN, que cita a socióloga Dora Fonseca a dizer que os dados "confirmam a perceção". Portugal está no mapa do mais recente escândalo financeiro no Brasil, avança na edição deste sábado, 14 de março, o jornal Público. Em causa está a chamada Operação Sem Desconto, que investiga o desvio de cerca de 6,3 mil milhões de reais (1,06 mil milhões de euros) entre 2019 e 2024 no sistema de pensões brasileiro. No centro deste processo está o empresário António Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", que criou sociedades no Porto e em Lisboa e investiu em cannabis medicinal em Aveiro. O caso ganhou dimensão política depois de a investigação das autoridades brasileiras referir os nomes de Fábio Luís Lula da Silva (“Lulinha”), ﬁlho do Presidente, Lula da Silva, e apontar para empresas ligadas ao senador Flávio Bolsonaro, ﬁlho do ex-Presidente Jair Bolsonaro", escreve o Público. O Correio da Manhã faz manchete com o caso Spinumviva e o primeiro-ministro a ser obrigado a revelar a lista de clientes da empresa, após o Tribunal Constitucional chumbar o recurso de Luís Montenegro, de 5 de fevereiro. Assim, o primeiro-ministro tem de declarar os serviços prestados e a lista de clientes passa a ter acesso público.O CM chama ainda a atenção para uma nova subida dos combustíveis na próxima semana, fruto do conflito no Médio Oriente que tem feito disparar o preço do petróleo nos mercado. Diz o CM que o gasóleo vai subir cerca de oito cêntimos por litro e a gasolina cerca de sete cêntimos, já levando em conta o desconto no ISP aprovado pelo Governo, que resultará numa poupança de 1,8 cêntimos no gasóleo e de 3,3 cêntimos na gasolina.