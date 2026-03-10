Igreja já definiu compensações financeiras a vítimas de abusos sexuais

Os bispos portugueses já definiram os montantes a atribuir às vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica, anunciou esta terça-feira, 10 de março, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), num comunicado emitido após uma reunião realizada em Fátima.Os valores das compensações financeiras, porém, não foram revelados."Em Assembleia Plenária extraordinária, realizada no passado dia 27 de fevereiro, com a presença do Núncio Apostólico e do Presidente e da Vice-Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP), os Bispos definiram os montantes a atribuir aos pedidos analisados, tendo por base os pareceres da Comissão de Fixação da Compensação", explicou o Conselho Permanente, dando conta de que "as vítimas que apresentaram o pedido receberão, em breve, a notificação devidamente fundamentada com a decisão"."O processo continuará a decorrer com a devida reserva e no absoluto respeito pela privacidade das vítimas, garantindo confidencialidade e proteção de dados de todos os envolvidos", ressalva a nota."Sabemos que nenhuma compensação apaga a dor vivida, mas este passo expressa o compromisso que sempre assumimos de reconhecer o sofrimento causado e que pretende contribuir para a reparação possível de quem sofreu tão duras vivências, colocando as vítimas no centro da nossa prioridade", refere o Conselho Permanente.Os bispos sublinham que, "terminado o prazo para apresentação de pedidos de compensação financeira, a Igreja continuará a acolher e acompanhar as vítimas que venham a surgir", assegurando "determinação em garantir que a proteção de crianças e jovens nos ambientes da Igreja Católica em Portugal é uma exigência permanente" que não será descurada. O processo de compensações financeiras decorre na sequência do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica, criada pela CEP, apresentado em 2023.Paralelamente, os bispos saudaram o novo Presidente da República, António José Seguro, e expressaram "gratidão" ao ex-chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.