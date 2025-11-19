Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
IGAS investiga eventual conflito de interesses em contratos de Oftamologia na ULS Braga
IGAS investiga eventual conflito de interesses em contratos de Oftamologia na ULS Braga

Em causa estão contratos no valor de 27 milhões de euros celebrados ao longo de 15 anos entre a ULS de Braga e uma empresa que pertenceria ao seu então diretor do Serviço de Oftalmologia.
A Inspeção-Geral de Atividades em Saúde está a investigar o eventual conflito de interesses nos contratos celebrados entre a Unidade Local de Saúde de Braga e a empresa privada alegadamente pertencente ao seu ex-diretor de Oftalmologia.

Em nota enviada esta quarta-feira, 19 de novembro, à comunicação social, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) refere que o processo foi instaurado em 18 de julho e que está prevista a elaboração do projeto de relatório até ao final de janeiro de 2026.

“O processo tem como objetivo analisar o eventual conflito de interesses com a contratualização de serviços, da área de oftalmologia, com empresa privada que alegadamente pertenceria ao diretor do Serviço de Oftalmologia da Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga”, refere a nota.

Em causa estão contratos no valor de 27 milhões de euros celebrados ao longo de 15 anos entre a ULS de Braga e uma empresa que pertenceria ao seu então diretor do Serviço de Oftalmologia, Fernando Vaz.

Este responsável demitiu-se em julho último, dois dias antes de a CNN noticiar aqueles contratos.

Diretor de Oftalmologia do Hospital de Braga demite-se após contratos de milhões. IGAS abre investigação

Em comunicado então enviado à Lusa, a ULS Braga referia que a eventual situação de incompatibilidade ou conflito de interesses estava a ser objeto de análise interna.

Esta quarta-feira, a ULS adiantou que a análise ainda não está concluída.

No comunicado, a ULS acrescentava que a relação contratual com a empresa Iberoftal, de Fernando Vaz, teve origem durante o período da parceria público-privada (PPP), transitando depois para o modelo de Entidade Pública Empresarial (EPE), a 01 de setembro de 2019.

Dizia ainda que esta relação se manteve em vigor até final de 2023, com o arranque do novo modelo de gestão das unidades locais de saúde (ULS).

Entre 2019 e 2023, os valores implicados na prestação de serviços foram superiores a 18,1 milhões de euros.

No início de 2024, foi promovido um concurso público internacional para a prestação de serviços de oftalmologia, a vigorar durante todo esse ano.

Um concurso que “teve publicação internacional e foi totalmente aberto à concorrência, tendo sido devidamente visado pelo Tribunal de Contas em sede de processo de fiscalização prévia”.

Durante o período concursal, a ULS Braga prolongou os serviços da Ibertofal, por meio de ajuste direto, no valor de 743 mil euros, “com o objetivo garantir a continuidade da resposta assistencial em oftalmologia, atendendo à elevada procura por esta especialidade e à necessidade de evitar a interrupção da atividade clínica”.

“Findado o contrato de 2024, e de modo a garantir a normal e a regular prestação de cuidados de saúde aos seus utentes, a ULS Braga procedeu à abertura de um novo concurso público internacional, totalmente aberto à concorrência, para vigorar durante três anos (2025, 2026 e 2027).

Entretanto, e dada a necessidade de obtenção da necessária autorização para a assunção de encargos plurianuais por parte das tutelas setorial e financeira, a administração da ULS recorreu a dois ajustes diretos, no valor de 5,1 milhões de euros, para garantir a continuidade da atividade assistencial do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Braga.

O contrato foi celebrado “com a única entidade que apresentou proposta no âmbito do concurso público internacional” e também obteve o visto prévio por parte do Tribunal de Contas.

O novo diretor de Oftalmologia da ULS de Braga deverá ser conhecido até ao final do ano.

