IGAS abre inquérito para averiguar morte de idoso que esperou três horas por socorro do INEM

António Carapeto, inspetor-geral das Atividades em Saúde (IGAS), confirmou ao DN que já instaurou um processo de inquérito à morte do idosos de 78 anos, no Seixal, na terça-feira, dia 6, que após uma queda pediu socorro ao INEM e teve de aguardar cerca de três horas pela chegada dos meios de emergência. Segundo o inspetor-geral, a IGAS quer averiguar "a qualidade do serviço na perspetiva da prontidão, designadamente por parte do INEM". O caso foi noticiado esta quarta-feira, dia 7, pela Agência Lusa e já está a gerar a polémica, dias depois de ter entrado em vigor o novo método de triagem do INEM. Segundo o afirmações do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar este caso pode "estar relacionado com o novo sistema de triagem em vigor desde o início do ano". Mas o presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, já veio recusar esta possibilidade, justificando o problema com a falta de ambulâncias. “Não havia ambulâncias na margem sul para dar resposta”, disse aos jornalistas.O responsável considerou que “a resposta do INEM foi dada dentro do prazo”, que “o INEM fez o seu trabalho, fez a triagem, que está correta, e fez pedido de ambulância ao fim de 15 minutos”. No entanto, reafirmou: “Por falta de meios não foi possível dar essa resposta”, acrescentando que "há uma limitação muito significativa de ambulâncias na Margem Sul". .Atraso no socorro termina em morte no Seixal. "Não havia ambulâncias disponíveis", diz presidente do INEM