IGAI abre inquérito a alegada agressão de agente da PSP a criança autista em Beja

"A IGAI abriu um inquérito para apuramento dos factos relacionados com uma queixa apresentada que dava conta de uma agressão a criança autista, de 13 anos, em Beja, alegadamente cometida por agente da PSP", adiantou este organismo num comunicado publicado na sua página oficial.

Segundo avançou o Correio da Manhã na terça-feira, o agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) em causa terá agredido a criança de 13 anos a 06 de novembro, na sequência de um jogo de futebol.

A criança encontrava-se no recinto onde decorria o jogo, acompanhando o avô que se encontrava a trabalhar no local, tendo o incidente acontecido quando o rapaz saiu do recinto e não respondeu à abordagem de dois homens, tendo sido agredido por um deles, com um comportamento mais agressivo e sem motivo aparente.

A criança terá conseguido fugir para junto do avô, sendo perseguida pelos dois homens, tendo o avô do rapaz reconhecido o agressor como um agente da PSP, apesar de este estar à civil.