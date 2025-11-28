Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Idosa de 84 anos desaparecida após atendimento no Hospital da Feira
Idosa de 84 anos desaparecida após atendimento no Hospital da Feira

Mulher deu entrada nas urgências na quarta-feira com "lapsos de memória e desorientação" e deixou a unidade de saúde sem ter recebido a alta médica
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Uma mulher de 84 anos está desaparecida desde quarta-feira, 26 de novembro, após ter sido observada no Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, revelou fonte policial.

Segundo o comando distrital de Aveiro da PSP, a idosa em causa é de Oliveira de Azeméis e deu entrada nas urgências desse equipamento da Unidade Local de Saúde do Entre Douro e Vouga (ULS EDV) nessa madrugada, com "lapsos de memória e desorientação".

"Ficou internada e, quando a chamaram para ir ao gabinete de observação, não apareceu. Por volta das 18h15 foi comunicado a um colega da PSP [de serviço remunerado no hospital] que a senhora se tinha ausentado sem alta médica e, depois disso, pela visualização das imagens de videovigilância, percebeu-se que às 13h15 ela teria saído do edifício", contou fonte do comando à Lusa.

A direção do Hospital da Feira confirma a saída da idosa "autonomamente, pela porta principal do serviço de Urgência", e adianta: "De imediato foram ativados todos os procedimentos internos previstos para este tipo de situação, incluindo a verificação das instalações, a análise das câmaras de videovigilância e o contacto com as autoridades competentes".

A PSP, por sua vez, começou por difundir a identificação da utente "por todo o efetivo da esquadra da Feira" e alargou depois essa sinalização "a toda a estrutura nacional" da mesma força policial.

"Foram efetuadas as buscas possíveis nas imediações do hospital", acrescenta a PSP, que diz continuar a desenvolver esforços no sentido de localizar a idosa. "Mas não há sinal dela até agora", afirmou a mesma fonte esta manhã, por volta das 10h00.

Em abril de 2024, o Hospital da Feira registou situação idêntica, então com um homem de 82 anos que, entre exames de diagnóstico, abandonou a urgência por iniciativa própria e nunca mais foi localizado. Nessa altura, fonte hospitalar declarou que a família não dera "qualquer informação de que o senhor não era autónomo ou tivesse alguma incapacidade que o impedisse de ficar sozinho".

A PSP afirmou que ele continua por localizar.

Quanto à idosa desta quarta-feira, fonte do São Sebastião refere que "o hospital continua a colaborar estreitamente com as autoridades e mantém-se focado na segurança dos utentes e no cumprimento rigoroso dos seus procedimentos internos".

