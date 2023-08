IC2 cortado desde as 00:00 e Parque das Nações a partir das 07:00

A circulação no Itinerário Complementar 2 (IC2) está interditada desde as 00:00 deste sábado, enquanto a zona do Parque das Nações terá cortes a partir das 07:00, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, divulgou a PSP.

Devido à presença do Papa Francisco no Parque Tejo, onde presidirá à Vigília com os jovens, decorrerão isolamentos, cortes e desvios de trânsito nas zonas em redor do Parque das Nações, Sacavém e Santa Iria de Azoia.

O isolamento total do IC2, e respetivos ramais de acesso, será feito a partir das 00:00, sendo que esta via poderá ser utilizada "a partir da Rotunda de Santa Iria, por autocarros que estejam autorizados e que pretendam deslocar-se para o parque de estacionamento criado para o efeito junto ao Parque de Mercadorias".

Também pode ser usada "de forma apeada por peregrinos que pretendam aceder ao recinto, deslocações estas autorizadas e acompanhadas pela PSP", divulgou, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) desta força policial.

A PSP divulgou também que, a partir das 07:00 e com final previsto nunca antes das 01:00 de 06 de agosto - sendo que alguns dos condicionamentos poderão ter que se manter até às 01:00 do dia 07 de agosto -, serão feitos isolamentos, cortes e desvios de trânsito no Parque das Nações.

Além de aconselhar a utilização dos transportes públicos, esta força policial sublinhou que devem ser procuradas soluções, através do Metropolitano de Lisboa, transporte ferroviário ou transporte rodoviário de passageiros, que tenham ligação à Estação do Oriente, lembrando que as estações ferroviárias de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria irão estar encerradas.

Com a deslocação do sumo pontífice ao Colégio de São João de Brito, serão aplicados cortes de trânsito a partir das 13:00 na zona do Lumiar, acrescentou ainda a PSP, abrangendo as áreas da Estrada da Torre e da Azinhaga da Cidade e artérias circundantes.

O plano de acessibilidades devido à realização da JMJ delimitou três tipos de zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada à circulação rodoviária; e verde, com restrição condicionada à circulação rodoviária.

Os condicionamentos garantem a circulação de veículos de emergência, transporte de medicamentos, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e acesso a assistência médica mesmo nos momentos em que os eventos acontecem.

Há exceções de circulação na zona vermelha, nomeadamente a residentes e trabalhadores, que têm de se fazer acompanhar de um comprovativo de residência ou de uma declaração da entidade patronal, de acordo com o plano de acessibilidade.