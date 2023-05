Humberto Pedrosa diz que Alexandra Reis é uma "grande profissional" e saída poderia ter sido evitada

O ex-acionista da TAP Humberto Pedrosa considerou esta terça-feira Alexandra Reis uma "grande profissional", motivo pelo qual terá sido convidada para a NAV e Governo, defendendo que o problema poderia ter sido resolvido regressando para o cargo de diretora.

Na audição que decorreu esta terça-feira na comissão parlamentar de inquérito à TAP, Humberto Pedrosa foi questionado sobre Alexandra Reis, a antiga administradora da companhia aérea, cujo papel para o qual foi contratada inicialmente na TAP "desempenhou com grande sucesso".

"Eu não a conhecia. Quem fez a seleção foi o David [filho de Humberto Pedrosa]. Desempenhou com grande sucesso o papel de centralizar as compras, coisa que não era fácil na TAP", explicou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para o antigo acionista, Alexandra Reis é uma "grande profissional e aliás por isso mesmo é que ela foi convidada para a NAV e por isso é que foi convidada para secretária de Estado".

Referindo que "a saída da TAP foi "por incompatibilidade" com a antiga CEO, Pedrosa referiu que perante a situação, foi preciso resolver o problema.

"A Alexandra era diretora. Se calhar podia-se ter resolvido o problema passando-a para diretora outra vez em vez de a despedirem", sugeriu, deixando claro que não conhece as razões da saída nem a situação ao pormenor.

Para Humberto Pedrosa, "neste momento está um homem bastante competente à frente da TAP", referindo-se a Luís Rodrigues.

"Se fosse eu a escolher, era o homem que eu escolhia", assegurou.

O antigo acionista da TAP assumiu ainda que "se houvesse um grupo nacional que tivesse interessado" na companhia aérea "claro que gostaria de fazer parte".

"Hoje eu faria com muito gosto e acho que valeria a pena encontrar um grupo que pudesse ficar com a TAP e pudesse ter a possibilidade de num prazo, claro que teria que ser se calhar longo, devolver ao Estado os fundos que o estado colocou na TAP. Eu gostaria e faria muito gosto nisso, por isso completamente disponível para entrar", respondeu.

Sobre a entrada no conglomerado chinês HNA no capital da TAP, Humberto Pedrosa disse que se trataram de "três ou quatro operações", uma delas que começou com David Neeleman, dado que a HNA tinha uma participação na Azul.

Segundo o empresário, a HNA perguntou a Neeleman se a Atlantic Gateway podia vender parte do capital na TAP e, em contrapartida, propunha capitalizar a companhia aérea.

"Aliás, propunha mais, que era comprar a ME Brasil. Na altura a HNA comprava tudo o que lhes aparecesse dentro da aviação, [...] e, perante essa situação, eu cedi na venda de parte do capital, que acabámos por recomprar mais tarde, com a queda da HNA", explicou Humberto Pedrosa.

O ex-acionista da TAP disse ainda que o então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi informado do negócio, "e até provavelmente o senhor primeiro-ministro".

O conglomerado chinês HNA anunciou, em 19 de março de 2019, num comunicado ao mercado bolsista de Xangai, a venda da participação de 9% que detinha na TAP através da Atlantic Gateway por 55 milhões de dólares norte-americanos (48,6 milhões de euros).

Mais de metade daquela participação indireta na TAP foi vendida à Global Aviation Ventures LLC, um fundo norte-americano de capital de risco especializado no setor da aviação, por 30 milhões de dólares. O restante passou para as mãos da transportadora aérea brasileira Azul S.A. em troca de 25 milhões de dólares, segundo comunicado enviado na altura à bolsa da China.