Na urgência de Braga devem trabalhar cerca de 50 médicos tarefeiros.
Na urgência de Braga devem trabalhar cerca de 50 médicos tarefeiros.Foto: Arquivo
Sociedade

Hospital de Braga. Tarefeiros sem disponibilidade para este fim de semana e “urgência em risco”

Médicos em prestação de serviço na urgência de Braga, uma das maiores do Norte, não declararam disponibilidade para este fim de semana, de 17 a 21, em “protesto”. Querem um aumento do valor pago à hora há mais de um ano. Deram conta disto ainda em junho, mas há turnos de sexta, sábado e domingo “sem ninguém”. Hospital confirma “indisponibilidade dos médicos” e diz que “está a desenvolver esforços para reorganizar equipas e garantir assistência”.
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