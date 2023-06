Homens: Afinal urinar sentado é que é bom para a saúde

E se estiver a urinar de forma errada? A grande maioria dos homens faz xixi em pé, o que, dizem agora alguns cientistas, não é a maneira ideal para o fazer. Segundo um estudo do instituto YouGov os homens deviam urinar sentados, algo que muitos dos mais de 7 mil homens de 13 países envolvidos na pesquisa nunca fizeram ou admitem sequer poder fazer no futuro.

A pesquisa revelou, sem surpresas que a maioria dos homens no mundo opta por urinar em pé. No entanto, os inquéritos revelaram diferenças culturais interessantes: segundo os autores do estudo, é em países como o México ou a Polónia que os homens declararam não estar sequer dispostos a sentarem-se na sanita para urinar. Já na Alemanha, quase 40% dos homens afirmaram já se sentarem para o fazer - isto por questões de higiene, dizem. Aliás, em muitas casas de banho públicas alemãs existem mesmo placas a pedir aos homens para não urinar de pé.

Agora, fica-se a saber que urinar sentado pode de facto ser benéfico por facilitar o esvaziamento mais rápido e completo da bexiga. "Sentar é provavelmente a forma mais eficaz para isso", disse ao britânico The Telegraph, Gerald Collins, cirurgião de urologia no Hospital Alexandra, em Cheshire, Inglaterra.

Isto porque os músculos da pélvis e da coluna ficam completamente relaxados nesta posição, facilitando o processo.

Benefícios que podem aumentar à medida que a pessoa envelhece, devido a um distúrbio conhecido como hiperplasia prostática benigna (HPB) - aumento da próstata e do tecido circundante que comprime a uretra - que afeta a grande maioria dos homens e que pode originar pedras na bexiga, infeções no trato urinário e até renais.

Esta teoria, aliás, não é exatamente nova. Outro estudo recente da Universidade de Leiden (Holanda), também concluiu pelos benefícios de se optar pela posição sentada para urinar.

Já uma pesquisa da Universidade Boulder, do Colorado, referia que o "respingo" da urina pode ricochetear na sanita e percorrer até três metros de distância - e isso só acontece porque fazem xixi em pé. Também descarga nos urinóis causa problemas devido à propagação de germes por não terem tampa, pelo que, até neste sentido, sentar-se é mais aconselhável.