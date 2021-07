Homem resgatado do rio Douro no Porto após cair nas pedras e desmaiar

Um homem com cerca de 40 anos foi esta segunda-feira resgatado do rio Douro, no Porto, após ter caído nas pedras e desmaiado, tendo sido encontrado em paragem cardiorrespiratória, confirmaram à Lusa a Proteção Civil e a Capitania.

O alerta foi dado pelas 10:55, tendo "o homem sido resgatado por um popular", relatou o comandante da capitania, Rui Santos Amaral, que revelou ainda que o homem "caminhava junto às pedras, a montante do Cais do Ouro, quando caiu e acabou por desmaiar".

Segundo a Proteção Civil, quando foi encontrado, o "homem sangrava da cabeça e estava em paragem cardiorrespiratória", tendo sido "assistido e reanimado no local por uma equipa do INEM".

O homem foi depois transportado para o Hospital Santo António, "onde chegou com vida", acrescentou Rui Santos Amaral.

No local, para além da Polícia Marítima e do INEM, compareceram os Bombeiros Sapadores do Porto e elementos da corporação de Matosinhos/Leça.