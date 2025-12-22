Homem que esfaqueou funcionário de loja de telemóveis em Campolide foi detido e fica em prisão preventiva

Um homem de 30 anos foi detido por suspeita de roubo a uma loja de telemóveis e de ter esfaqueado um funcionário no bairro de Campolide, Lisboa, tendo ficado em prisão preventiva depois de ter sido ouvido por um juiz.A detenção foi feita na Estação da CP de Barcarena pela Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP no dia 17 de dezembro, mas apenas esta segunda-feira (22) foi anunciado.Segundo o comunicado da PSP, o suspeito já estava a ser investigado por ter cometido outros roubos, nos quais também utilizava uma faca, um pouco por toda a cidade de Lisboa e arredores. No dia 11 de dezembro o assaltante entrou numa loja de telemóveis na Rua de Campolide com o objetivo de roubar o dinheiro da caixa, tendo usado uma faca para ameaçar o funcionário, que reagiu para impedir o assalto, tendo ambos se envolvido em agressões. Foi nessa altura que, de acordo com o comunicado, que o lojista sofreu seis facadas, que o obrigaram a ser levado para o Hospital de Santa Maria, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica.Num dos outros assaltos pelos quais estava a ser investigado, assaltou um jovem na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, usando então um “mata leão”. O suspeito fazia-se acompanhar, dessa vez, por um outro cúmplice, que tirou à vítima a carteira com dinheiro, documentos e cartões Multibanco, usados num McDonald’s e para comprar tabaco numa bomba de gasolina.Tendo em conta as provas recolhidas, os investigadores indiciaram o suspeito como autor de cinco roubos, sendo que quatro deles foram com ameaça e uso de uma faca.Este homem, que já tinha antecedentes por este tipo de crime, tendo até cumprido pena de prisão, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.