Homem morre esfaqueado à porta de casa em Almada

Um homem de 24 anos morreu esfaqueado esta sexta-feira à noite na Sobreda da Caparica, em Almada, segundo notícia avançada pelo Jornal de Notícias. Os motivos do crime ainda não são conhecidos.

O homem estava a chegar a casa, onde vivia com a namorada, por volta das 23.40 horas, quando foi esfaqueado. O INEM foi chamado ao local e ainda tentou reanimar a vítima. Os vizinhos afirmaram que viram dois suspeitos perto do local do crime "com comportamentos estranhos".

A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso e procura também localizar e identificar os autores do crime.