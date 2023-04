Homem morre em Vale de Cambra atingido por árvore que estava a cortar

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta sexta-feira em Casal do Arão, Vale de Cambra, atingido pela árvore que estava a cortar, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado pelas 10:10 para aquele lugar do distrito de Aveiro, acrescentou fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

Ainda segundo a fonte do comando, à chegada ao local o homem já se encontrava morto, tendo então o óbito sido declarado.

O corpo foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira, acrescentou a fonte dos bombeiros.

A GNR de Vale de Cambra tomou conta da ocorrência, disse ainda.