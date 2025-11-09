Homem morre afogado numa praia da Costa de Caparica

Um homem de 62 anos morreu na tarde deste domingo, 9 de novembro, afogado na Praia da Saúde, na Costa de Caparica. A notícia foi avançada pela agência Lusa, citando fonte da Polícia Marítima, que adianta ter sido o óbito declarado no local.O alerta foi dado por volta das 15h00, ainda segundo a mesma fonte da Polícia Marítima de Almada, explicando que a vítima "estava a nadar" e morreu afogado".Para o local foram mobilizados vários elementos da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e dos bombeiros, mas os esforços para salvar o homem foram infrutíferos.