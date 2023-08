Homem mata mulher a tiro em Felgueiras e suicida-se de seguida

Uma mulher de 45 anos morreu na madrugada desta quarta-feira, no centro de Felgueiras, no distrito do Porto, após um homem, de 59, ter efetuado disparos com uma arma de fogo, de acordo com informações da GNR.

Segundo a fonte da GNR, a ocorrência registou-se cerca da meia-noite, junto à casa da vítima, e o homem suicidou-se de seguida.

De acordo com o JN, o homem matou a ex-mulher na via pública com três tiros. O jornal refere que o indivíduo tinha sido denunciado há poucos dias na GNR por violência doméstica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A GNR esteve no local e a Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias do homicídio.