Homem intercetado pela PSP por circular de trotinete em contramão na ponte 25 de Abril
Um homem foi intercetado e transportado para fora do tabuleiro pela PSP após ter tentado passar a ponte 25 de Abril numa trotinete elétrica, em contramão, na direção Lisboa-Almada.
Um vídeo do momento começou a circular esta terça-feira, 18 de agosto, nas redes sociais.
A empresa concessionária das duas travessias sobre o rio Tejo, a Lusoponte, explicou, num comunicado enviado às redações, que o condutor da trotinete foi detetado pelo sistema de videovigilância às 3h36 e que a ocorrência foi “imediatamente comunicada à PSP, tendo sido igualmente acionados os meios operacionais da Lusoponte”.
“A PSP chegou ao local poucos minutos depois, tomou conta da ocorrência e transportou o condutor para fora do tabuleiro da ponte”, acrescentou a Lusoponte, que salientou que a ocorrência ficou concluída às 3h55, após a PSP ter tirado a trotinete da ponte através dos próprios meios.