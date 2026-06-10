Homem executado a tiro no centro de Barcelona, quase no caminho do papa

Um homem cuja identidade ainda não foi apurada foi assassinado com um tiro na cabeça esta quarta-feira de manhã, na Rua de Balmes, no centro de Barcelona, um crime de extrema violência ocorrido a escassos metros do trajeto planeado para a comitiva do Papa Leão XIV, revelou o jornal espanhol El País.A execução ocorreu pelas 09h50, em plena luz do dia e mesmo em frente a um posto da Polícia Nacional, gerando pânico numa zona habitualmente muito movimentada e que se encontrava sob forte vigilância devido à visita do sumo pontífice, adiantou o mesmo diário.A vítima morreu de imediato no local após ter sido atingida pelas costas, confirmaram fontes policiais à agência de notícias EFE.O homicida escapou a pé em direção ao norte da cidade e foi filmado por câmaras de vigilância trajando calções e com um capacete de bicicleta na mão, revelaram fontes da investigação. Uma pistola e um telemóvel foram posteriormente encontrados sob um banco público numa paragem de autocarro na Praça de Gal·la Placídia, anunciaram os Mossos d'Esquadra, a polícia regional catalã.Apesar de a execução ter ocorrido muito perto do perímetro de segurança planeado para a comitiva papal, as forças de segurança descartaram de imediato qualquer ligação entre o tiroteio e a agenda do Papa Leão XIV, sublinhou a estação pública RTVE. A agenda oficial do líder da Igreja Católica, que esta quarta-feira inaugurou a Torre de Jesus Cristo na prestigiada Basílica da Sagrada Família, prosseguiu sem qualquer alteração de última hora, confirmou a mesma emissora.Este violento homicídio, o sexto registado na Catalunha desde o início do ano, expõe o crescimento do crime organizado na região numa altura em que todas as atenções mediáticas se centravam na capital catalã, apontam analistas locais. O aumento exponencial de tiroteios em território catalão está diretamente associado ao narcotráfico de marijuana, indicam relatórios de segurança da polícia autónoma.Em resposta à gravidade do incidente e à sua enorme repercussão pública internacional, a conselheira do Interior da Catalunha reuniu-se de urgência com a cúpula da polícia regional catalã para definir novas medidas de combate ao tráfico de armas, informaram fontes do governo regional.