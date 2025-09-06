Homem detido por violência doméstica reiterada sobre a bisavó. Vítima fugia de casa para evitar agressões

Um homem de 23 anos foi detido esta quinta-feira, 4 de setembro, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa, por violência física e psicológica exercida "de forma reiterada" sobre a sua bisavó, de 83 anos.A conduta do suspeito obrigava a vítima a sair "de sua casa para a rua, por onde deambulava, para evitar as agressões", explicou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que levou a cabo a detenção, num comunicado enviado às redações."Após tomar conhecimento do ilícito, foram de imediato iniciadas diligências de aquisição de prova, culminando com a emissão de mandados de detenção e de busca e apreensão, pela autoridade judiciária competente", indica a nota.No seguimento da operação, foram apreendidas 172 doses individuais de haxixe, 91 doses individuais de cocaína, 56 doses individuais de ecstasy, uma soqueira, três facas, uma pistola de airsoft, uma 1 munição (cal. 6,35mm), 300 euros em notas do BCE e outros artigos próprios para embalar e pesar produto estupefaciente.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais, proibição de se aproximar a menos de 50 metros da vítima e proibição de deter qualquer tipo de arma.