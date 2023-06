Homem detido depois de ter entrado numa escola em Almada munido de uma faca

Um homem entrou esta segunda-feira de manhã numa escola no concelho de Almada, distrito de Setúbal, munido de uma faca e provocou um corte na mão de um aluno que o tentou conter, mas já foi detido, anunciou a PSP.

Em comunicado, a PSP explica que o homem, de 30 anos, saltou o gradeamento da Escola Secundária Professor Ruy Luís Gomes, no Laranjeiro, ameaçou um funcionário e provocou um corte ligeiro na mão de um aluno de 15 anos que o tentou conter.

O homem fugiu da escola após as agressões, mas foi detido às 11:20 pelos polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Almada, que recuperaram também a faca, que tinha sido deitada fora durante a fuga.

Segundo a PSP, o objetivo do homem quando entrou na escola era jogar à bola com os alunos.

O homem foi acusado dos crimes de introdução em lugar vedado ao público, ameaças a funcionário e agressão com arma branca a um aluno e terá de comparecer na terça-feira no Tribunal de Almada, no distrito de Setúbal.