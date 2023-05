Homem de 28 anos morto a tiro na Costa da Caparica

Fonte do Comando Territorial da GNR de Setúbal explicou à Lusa que o incidente ocorreu cerca da 01:00 da madrugada de hoje numa avenida na Costa da Caparica. A vítima veio a morrer no Hospital de São José, em Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o homem foi atingido por dois disparos, desconhecendo-se, para já, quantos foram feitos no total.

O caso já está a ser acompanhado pela Polícia Judiciária, adiantou também.

A notícia foi avançada pela CMTV, que referiu que a vítima se "encontrava com um grupo de amigos à porta de uma loja de conveniência" e que os disparos "foram feitos a partir de um carro em andamento".

De acordo com a CMTV, as testemunhas estavam alcoolizadas no momento do crime e, "por isso, não conseguem descrever nem o autor dos disparos, nem o carro".