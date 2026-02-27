Homem de 21 anos esfaqueado numa rua de Lisboa

Um homem de 21 anos foi esfaqueado na noite de quinta-feira, 26 de fevereiro, na Rua da Quinta do Loureiro, em Lisboa, tendo sido transportado para o Hospital São Francisco Xavier com ferimentos nas pernas e nas costas.O caso está a cargo da PSP, que procura identificar os quatro suspeitos que terão estado envolvidos neste esfaqueamento, que estará relacionado com o tráfico de droga. De acordo com o Correio da Manhã, a vítima sofreu ferimentos ligeiros causados por sete facadas, cinco delas no peito e duas numa perna, e não corre risco de vida.