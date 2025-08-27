Entregou-se o homem que atingiu o cunhado a tiro e se barricou em casa no Barreiro

Um homem atingiu o cunhado a tiro na via pública, durante uma discussão ao início da tarde desta quarta-feira, e barricou-se em casa, no Barreiro, mas já se entregou às autoridades.A PSP esteve no local, na zona história da cidade, a tentar com vários meios, entre os quais valências da Unidade Especial de Polícia, que o suspeito saísse de casa, o que acabou por acontecer por volta das 17h.O suspeito, entretanto detido, disparou oito vezes, sendo que um tiro atingiu a vítima numa nádega e três na zona lombar, revelou o subcomissário da PSP, Leandro Tomeno.“A situação foi bem resolvida. A rápida intervenção dos agentes e a ação dos negociadores foi determinante. Suspeito é indivíduo de 36 anos. Não havia reféns em casa, mas estava acompanhado pela mulher”, afirmou o responsável, que revelou que as negociações aconteceu por via telefónica.Na génese do tiroteio estará uma discussão durante a qual a vítima disse que ia denunciar o cunhado por ter um armazém de material contrafeito, o que levou o suspeito a ir a casa buscar a arma e efetuado os disparos.O alerta foi dado às 13h30. O incidente aconteceu numa rua a menos de 50 metros da esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP). A casa onde o suspeito se barricou fica na rua Conselheiro Joaquim António de Aguiar.A vítima foi transportada para o Hospital do Barreiro através dos próprios meios.