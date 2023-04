Homem de 60 anos atingido a tiro pelo irmão de 75 em Paranhos no Porto

A Polícia Judiciária está a investigar o caso. A vítima foi transportada ao Hospital de São João, no Porto, "encontrando-se estável", indicou a fonte.

Segundo a PSP do Porto, "as causas da rixa entre irmãos não são para já conhecidas" e o autor dos dois disparos foi retido por vizinhos no local.

O alerta foi registado cerca das 09:30 horas, na Rua de Monsanto, freguesia de Paranhos, no concelho do Porto.

Já de acordo com o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Pedrouços, o INEM e a patrulha policial.

A vítima foi assistida pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Gaia.

À Lusa, a PSP do Porto especificou que a PJ "está a fazer perícias".