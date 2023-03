Homem agride avô em Pinhal Novo

Um homem de 26 anos foi hoje identificado pela GNR por suspeitas do crime de violência doméstica contra o avô, de 79 anos, em Pinhal Novo, no concelho de Palmela (Setúbal).

Segundo fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou à Lusa que o idoso apresentou queixa num posto da GNR da região, tendo regressado a casa, onde as alegadas agressões prosseguiram. As autoridades foram chamadas à localidade de Fonte da Vaca, na freguesia de Pinhal Novo e montado um perímetro de segurança para retirar o avô e a companheira de casa. Foram ambos retirados de casa.

A mesma fonte indicou que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) foi também chamado ao local, tendo socorrido o idoso que apresentava "algumas escoriações", mas sem que fosse necessária a ida ao hospital.

O homem sido identificado e os factos foram comunicados ao Ministério Público.