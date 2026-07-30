Em média, os centros de recolha de animais recebem por ano 40 mil “animais errantes”.
Em média, os centros de recolha de animais recebem por ano 40 mil “animais errantes”.Foto: Ivo Pereira / Global Imagens
Sociedade

“Hoje não há desculpa para abandonar um animal”, defende provedora dos animais

Para ajudar à educação nas crianças mais novas, Laurentina Pedroso lançou um e-book infantil. Apesar do abandono surgir mais nas férias, a provedora diz que elas não podem ser desculpa.
André Certã
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