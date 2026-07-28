Vacinação massiva pode ser a resposta. As doses da vacina da hepatite B ministradas subiram de 30 mil para 110 mil em quatro anos.
Vacinação massiva pode ser a resposta. As doses da vacina da hepatite B ministradas subiram de 30 mil para 110 mil em quatro anos. FOTO: Pedro Correia / Global Imagens
Sociedade

Hepatites em Portugal: sucesso na cura contrasta com surtos e atrasos

Relatório da DGS revela 97% de cura na hepatite C e vacinação de topo na B, mas alerta para disparo de 265% na hepatite A, mais casos de B e diagnósticos em fases avançadas. Diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais sublinha a vasta vacinação e, para casos mais graves, o quadro de transplantes hepáticos no país, que “é dos melhores do mundo”.
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Rui Tato Marinho
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