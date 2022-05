Há quatro casos suspeitos de hepatite aguda infantil em avaliação, diz a DGS

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recebeu até esta quarta-feira (4 de maio) a notificação de quatro casos suspeitos de hepatite aguda infantil "de etiologia desconhecida".

"As crianças, que têm entre sete meses e oito anos, apresentaram um quadro clínico de hepatite aguda, estando em curso a avaliação laboratorial complementar e a avaliação epidemiológica", lê-se no comunicado divulgado hoje pela DGS.

A autoridade nacional de Saúde indicou que "as crianças tiveram sintomas em abril e estiveram internadas, mas nenhuma apresentou complicações graves, tendo recuperado do quadro clínico".

Os casos foram identificados nas regiões de saúde do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, sendo que "todos testaram negativo para hepatite A, B e C e SARS-CoV-2, aguardando-se ainda resultados para a hepatite E em duas situações". "Um dos casos já testou positivo para adenovírus, tendo a amostra sido enviada para sequenciação ao Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge", acrescenta a DGS.

Em atualização