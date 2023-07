Guarda Civil espanhola apoia Portugal na vigilância das fronteiras e na segurança em Fátima

A Guarda Civil espanhola reforçou a vigilância fronteiriça nas províncias limítrofes tanto com Portugal como com França, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude que decorre até ao dia 06, em Lisboa.

A colaboração espanhola no destacamento policial liderado pela Guarda Nacional Republicana (GNR) vai ajudar a garantir a segurança rodoviária e o controlo do trânsito, informou a Guarda Civil de Espanha.

Desde 25 de julho foram estabelecidos controlos móveis mistos e patrulhas marítimas nos rios Guadiana e Minho, entre outras medidas de vigilância, divulgou a EFE, com bases em fontes daquela força policial.

Espanha tem igualmente colaborado com as autoridades portuguesas na obtenção de informação prévia sobre a circulação de veículos, comboios e autocarros para particulares e grupos organizados, por ser um país de trânsito por terra e chegada por via aérea de milhares de europeus e internacionais, principalmente da América do Sul.

Além disso, a Guarda Civil vai participar com diversas forças policiais (patrulhas mistas, esquadrão de cavalaria, equipas anti-drone, equipas TEDAX e clandestinas, equipas PEGASO e Gabinete Móvel de Atendimento ao Peregrino) no reforço do dispositivo de segurança do santuário de Fátima, onde o Papa Francisco estará no sábado.

Mais de um milhão e meio de peregrinos, entre os quais se prevê que os espanhóis sejam os mais numerosos, são esperados em Portugal durante a jornada que decorre em Lisboa até ao dia 06.

O fim de semana de 05 e 06 será o momento de maior destacamento policial, que começará a retirar-se no dia 07 de agosto com a redução dos controles móveis e patrulhas marítimas, ou com a conclusão da vigilância fronteiriça entre Espanha e França em Irún e La Jonquera.

A JMJ Lisboa 2023 realiza-se entre 01 e 06 de agosto, com as principais iniciativas a decorrerem em Lisboa, no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos conselhos de Lisboa e Loures).