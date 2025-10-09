Grupo de mais de 20 neonazis agride e rouba imigrante numa estação de serviço na A1

Um grupo de entre 20 a 30 membros de um grupo neonazi terão espancado a pontapé e com recurso a cabeçadas um imigrante pertencente à comunidade sikh, com origem na Índia, avança a SIC Notícias.O incidente aconteceu no domingo, 5 de outubro, numa estação de serviço na A1, tendo a vítima, um homem de 29 anos, sido hospitalizada em Santarém, onde ainda esta quinta-feira foi observada por profissionais de saúde.Esse grupo instou o imigrante, Racchhpa, a beijar uma camisola que envergavam. Questionado sobre o que estava escrito na peça de roupa, um dos membros do grupo respondeu: "Está escrito 1143. Quer dizer que é para te ires embora daqui. Volta para o teu país. Não podes ficar aqui. Esta é a minha casa".O momento em que Racchhpa começou a ser agredido foi captado pela câmara de videovigilância instalada no local, que estará agora a ser usada pelas autoridades para identificar os suspeitos."Chegou ao pé de mim e deu-me uma cabeçada. Agarrou a minha camisola e eu agarrei a dele. Começou a bater-me nas costas, caí. O resto - não tenho a certeza -, mas eram 20 ou 30 pessoas a bater-me", contou Racchhpa, que reside em Portugal há seis anos, à SIC Notícias.Segundo o canal, o grupo parou na estação de serviço quando seguia de Lisboa em direção ao Porto. Além das agressões, o imigrante foi roubado. Os ferimentos sofridos são considerados ligeiros.