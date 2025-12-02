Gripe das aves volta a ser detetada em Torres Vedras numa exploração comercial

A gripe das aves voltou a ser detetada em Torres Vedras, em Lisboa, numa exploração comercial de perus de engorda, indicou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).Portugal contabiliza 40 focos confirmados desde o início do ano.O foco foi confirmado na freguesia de A-dos-Cunhados e Macieira.Em novembro já tinham sido detetados outros dois focos em Torres Vedras – um numa capoeira doméstica e outro também numa exploração comercial de perus de engorda.A DGAV alertou para o “alto risco de disseminação” da gripe aviária e determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente. .Risco de disseminação da gripe das aves é elevado, avisa Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Por outro lado, proibiu a realização de feiras, mercados, exposições e concursos de aves de capoeira e aves em cativeiro.Nas zonas de proteção e vigilância, é proibida a circulação de aves a partir de estabelecimentos aí localizados, o repovoamento de aves de espécies cinegéticas, feiras, mercados e exposições e a circulação de carne fresca a partir de matadouros ou estabelecimentos de manipulação de caça.É igualmente proibida a circulação de ovos para consumo humano e de subprodutos de animais obtidos de aves detidas a partir de estabelecimentos localizados nestas zonas.A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) já tinha pedido aos países da União Europeia (UE) que reforcem as medidas de segurança contra a gripe das aves, após alertas de novos surtos.A transmissão do vírus para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infeção pode levar a um quadro clínico grave..DGAV determina confinamento das aves face a “alto risco de disseminação” da gripe aviária