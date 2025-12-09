Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mais afetados com gripe até agora são idosos e crianças. Pedro Correia/Global Imagens
Gripe. Administrador hospitalar e bastonário dos médicos dizem que “estamos a colher o que se semeou em planeamento, nada”

Ministério da Saúde promoveu conferência de imprensa para falar da prevenção e tratamento, pedindo a quem não se vacinou para se vacinar e para se usar máscara em espaços fechados. Senão, o aumento de casos às urgências e respetivos internamentos levarão “à interrupção das cirurgias menos urgentes”. Xavier Barreto e Carlos Cortes criticam Governo por que isto é o que acontece todos os anos e “estamos exatamente na mesma situação”.
