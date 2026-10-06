Greve na AIMA com 11,31% de adesão

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) contabilizou a adesão de 11,31% na greve convocada para esta terça-feira, 6 de outubro, pelo Sindicato dos Técnicos de Migração (STM), anunciou a instituição.

"De acordo com os dados apurados até às 12:00" a AIMA "registou uma adesão à greve de 11,31%, correspondente a 94 trabalhadores, num universo total de 831 trabalhadores", referiu à Agência Lusa fonte da agência.

Segundo a agência, "os cidadãos que tinham atendimento agendado para hoje nas Lojas que se encontram encerradas serão oportunamente informados, através do endereço de correio eletrónico associado ao respetivo agendamento, da nova data de atendimento, não sendo necessária qualquer iniciativa adicional da sua parte.

O STM convocou a greve, depois de não ter obtido qualquer resposta ao pedido urgente de reunião dirigido à tutela, para discutir aumentos e a criação de uma carreira técnica.

“A decisão surge num contexto de instabilidade interna na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), marcado pela saída do presidente da instituição e pela ausência de avanços nas negociações sobre a criação de uma carreira técnica própria e a atribuição de um suplemento remuneratório equivalente ao reconhecido à GNR e à PSP”, refere o STM, em comunicado.