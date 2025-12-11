Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
FOTO: LEONARDO NEGRÃO
Sociedade

Greve geral regista apenas dois incidentes durante a madrugada e manhã

A greve geral desta quinta-feira decorre de forma maioritariamente calma, com apenas dois incidentes registados — um no Porto e outro em Lisboa — ambos rapidamente resolvidos pela PSP
Alexandra Tavares-Teles
Publicado a
Atualizado a

A greve geral desta quinta-feira decorre com tranquilidade, registando até ao momento apenas dois incidentes — um no Porto e outro em Lisboa — ambos resolvidos sem relevância, segundo a PSP. 

No Porto, às 00h43, na Rua Central de Francos, cerca de 200 grevistas sentaram-se no chão de maneira a bloquear a entrada e saída de viaturas. A PSP foi chamada ao local e a situação ficou resolvida por volta das 02h00, sem incidentes significativos. 

Em Lisboa, pelas 09h00, ocorreu uma manifestação não comunicada junto à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, na Avenida de Berna, igualmente já resolvida. 

“Incidentes sem grande relevância”, afirmou ao DN fonte oficial da PSP. A polícia de Segurança Pública está “a monitorizar todo o país”, com especial atenção para a Baixa de Lisboa, onde durante a tarde se prevê uma grande concentração de manifestantes. Segundo o Comando Metropolitano, o centro da cidade sofrerá condicionamentos a partir das 14h00, afetando “toda a Área Metropolitana de Lisboa” e os principais eixos rodoviários de acesso à capital. 

A deslocação dos manifestantes levará ao corte temporário de várias ruas do centro, incluindo o Rossio, Praça Luís de Camões, Largo do Chiado e as ruas do Carmo, Garrett, Serpa Pinto, Nova da Trindade, Loreto, Poiais de São Bento e Correia Garção, bem como a Travessa da Trindade e as calçadas do Combro e da Estrela. 

A manifestação está marcada para as 14h30. 

Greve geral
incidentes

