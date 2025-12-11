Greve geral regista apenas dois incidentes durante a madrugada e manhã

A greve geral desta quinta-feira decorre com tranquilidade, registando até ao momento apenas dois incidentes — um no Porto e outro em Lisboa — ambos resolvidos sem relevância, segundo a PSP. No Porto, às 00h43, na Rua Central de Francos, cerca de 200 grevistas sentaram-se no chão de maneira a bloquear a entrada e saída de viaturas. A PSP foi chamada ao local e a situação ficou resolvida por volta das 02h00, sem incidentes significativos. Em Lisboa, pelas 09h00, ocorreu uma manifestação não comunicada junto à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, na Avenida de Berna, igualmente já resolvida. “Incidentes sem grande relevância”, afirmou ao DN fonte oficial da PSP. A polícia de Segurança Pública está “a monitorizar todo o país”, com especial atenção para a Baixa de Lisboa, onde durante a tarde se prevê uma grande concentração de manifestantes. Segundo o Comando Metropolitano, o centro da cidade sofrerá condicionamentos a partir das 14h00, afetando “toda a Área Metropolitana de Lisboa” e os principais eixos rodoviários de acesso à capital. A deslocação dos manifestantes levará ao corte temporário de várias ruas do centro, incluindo o Rossio, Praça Luís de Camões, Largo do Chiado e as ruas do Carmo, Garrett, Serpa Pinto, Nova da Trindade, Loreto, Poiais de São Bento e Correia Garção, bem como a Travessa da Trindade e as calçadas do Combro e da Estrela. A manifestação está marcada para as 14h30.