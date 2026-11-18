O Governo vai receber dois grupos da acampada do Porto, anunciou o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que não adiantou a data, justificando que a decisão surgiu depois de analisada uma carta destes manifestantes.

Em declarações à SIC Notícias na noite de terça-feira, 17 de novembro, Miguel Pinto Luz disse que os manifestantes serão convidados para uma reunião com a secretária de Estado da Habitação, Patrícia Gonçalves Costa.

O governante explicou que a decisão surgiu depois de analisada a carta que recebeu dos manifestantes do Movimento pela Habitação do Porto.

"A carta foi recebida no Porto e, portanto, nós estamos a receber quem pediu para ser recebido. Eu recebi a carta, analisamos a carta e, neste momento, estamos em condições de receber, nomeadamente essas duas associações que no Porto tiveram a oportunidade de nos fazer chegar a informação", afirmou.

No final da semana passada, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou a disponibilidade do Governo para dialogar com representantes dos movimentos pela habitação, frisando que já o tem feito, mas através, numa primeira fase, do Ministério da Habitação.

Em declarações aos jornalistas no final da cimeira informal dos líderes da União Europeia (UE) em Dublin, Luís Montenegro foi questionado sobre se, à semelhança do que aconteceu com o Presidente da República, também estaria disponível para receber representantes dos movimentos pelo direito à habitação.

Na resposta, Luís Montenegro disse que, “ao longo dos últimos dois anos e meio, foram várias centenas de reuniões que, no âmbito da Secretaria de Estado da Habitação, foram realizadas com vários intervenientes do setor da habitação”.

Frisou que esses intervenientes incluíram “naturalmente as autarquias locais, que são um parceiro preferencial e privilegiado, mas também organizações não governamentais e associações, incluindo muitas daquelas que têm estado a liderar ou pelo menos a participar” nas manifestações pela habitação.

Entretanto, na terça-feira à noite, os manifestantes da acampada de Lisboa pelo direito à habitação decidiram manter uma presença e mobilização permanente nos Restauradores, onde foram montadas tendas perante a impossibilidade de regressarem à praça do Rossio, e agendaram para sábado uma assembleia popular junto à Assembleia da República.