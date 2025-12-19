Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Governo vai aumentar vagas para sem-abrigo e requalificar Centros de Alojamento Temporário
Será publicado na próxima segunda-feira um aviso nacional no âmbito do programa PARES 3.0., no valor de 4 milhões para as instituições que estejam em condições de assegurar essas necessidades.
O Governo anunciou esta sexta-feira, 19 de dezembro, que irá aumentar o número de vagas para pessoas em situação de sem-abrigo e requalificar os Centros de Alojamento Temporário.

"Para dar resposta a essa prioridade, será publicado na próxima segunda-feira um aviso nacional no âmbito do programa PARES 3.0., no valor de 4 milhões para as instituições que estejam em condições de assegurar essas necessidades", indica uma nota enviada às redações.

"Este apoio reitera o compromisso do Governo em reforçar a inclusão e os direitos das pessoas em situação de sem-abrigo", frisa o executivo.

"As respostas de Alojamento Temporário são fundamentais porque garantem segurança, condições básicas e um espaço de transição para soluções habitacionais permanentes e personalizadas", pode ler-se num comunicado assinado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho.

