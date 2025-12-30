Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Unidade Local de Saúde de São José
Sociedade

Governo substitui atual administração da ULS de São José por militante do PSD

Miguel Paiva vai substituir Rosa Valente de Matos. Outra ULS que sofrerá mudanças será a de Coimbra, a maior do país e atualmente liderada pelo experiente Alexandre Lourenço.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O Governo decidiu substituir o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (LS) de São José, avança o Observador, que cita a ainda presidente da ULS.

Rosa Valente de Matos será substituída, a partir de 2026, por Miguel Paiva, militante do PSD.

"Não me foi dada nenhuma justificação, foi uma vontade do Governo e da Direção Executiva do SNS", afirmou a responsável, de saída da liderança da maior ULS da zona de Lisboa depois de seis anos no cargo.

Rosa Valente de Matos, militante socialista e membro do Secretariado Nacional do PS, conta que pediu uma reunião à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que lhe comunicou que não iria continuar.

O seu sucessor, Miguel Paiva, preside atualmente a ULS de Entre Douro e Vouga (com sede em Santa Maria da Feira), já foi presidente da concelhia do PSD de Vila do Conde e liderou, nas últimas eleições autárquicas, a candidatura da coligação PSD/CDS à Assembleia Municipal daquele concelho do distrito do Porto. Segundo o Observador, trata-se de uma escolha conjunta do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do diretor-executivo do SNS, Álvaro Almeida, a quem cabe indicar a composição dos Conselhos de Administração das 39 ULS e dos três IPO do país.

Esta não será a única alteração na liderança de um Conselho de Administração de uma ULS. Outra ULS que sofrerá mudanças será a de Coimbra, a maior do país e atualmente liderada pelo experiente Alexandre Lourenço, o uma notícia que está a ser recebida com surpresa no meio hospitalar, ainda que o próprio tenha dito ao Observador não ter recebido nenhuma indicação sobre a sua continuidade ou saída.

Também os presidentes das ULS do Nordeste e de Matosinhos não serão reconduzidos nos cargos. O primeiro devido ao facto de o atual presidente, Carlos Alberto Vaz, de 70 anos, ter atingido o limite de idade. O segundo por limitação de mandatos do presidente, António Taveira Gomes, que cumpre o terceiro mandato.

