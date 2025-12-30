Governo substitui atual administração da ULS de São José por militante do PSD

O Governo decidiu substituir o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (LS) de São José, avança o Observador, que cita a ainda presidente da ULS.Rosa Valente de Matos será substituída, a partir de 2026, por Miguel Paiva, militante do PSD."Não me foi dada nenhuma justificação, foi uma vontade do Governo e da Direção Executiva do SNS", afirmou a responsável, de saída da liderança da maior ULS da zona de Lisboa depois de seis anos no cargo. Rosa Valente de Matos, militante socialista e membro do Secretariado Nacional do PS, conta que pediu uma reunião à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que lhe comunicou que não iria continuar.O seu sucessor, Miguel Paiva, preside atualmente a ULS de Entre Douro e Vouga (com sede em Santa Maria da Feira), já foi presidente da concelhia do PSD de Vila do Conde e liderou, nas últimas eleições autárquicas, a candidatura da coligação PSD/CDS à Assembleia Municipal daquele concelho do distrito do Porto. Segundo o Observador, trata-se de uma escolha conjunta do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do diretor-executivo do SNS, Álvaro Almeida, a quem cabe indicar a composição dos Conselhos de Administração das 39 ULS e dos três IPO do país.Esta não será a única alteração na liderança de um Conselho de Administração de uma ULS. Outra ULS que sofrerá mudanças será a de Coimbra, a maior do país e atualmente liderada pelo experiente Alexandre Lourenço, o uma notícia que está a ser recebida com surpresa no meio hospitalar, ainda que o próprio tenha dito ao Observador não ter recebido nenhuma indicação sobre a sua continuidade ou saída.Também os presidentes das ULS do Nordeste e de Matosinhos não serão reconduzidos nos cargos. O primeiro devido ao facto de o atual presidente, Carlos Alberto Vaz, de 70 anos, ter atingido o limite de idade. O segundo por limitação de mandatos do presidente, António Taveira Gomes, que cumpre o terceiro mandato..ULS São José lidera robótica no SNS com mais de 2800 cirurgias realizadas desde 2019.ULS de São José realizou 406 transplantes em 2023, mais 19,7% face a 2022 (C/ÁUDIO)