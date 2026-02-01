Sociedade

Governo reúne-se para analisar situação de calamidade e medidas de prevenção e reconstrução

Passagem da depressão Kristin por Portugal continental deixou rasto de destruição em Leiria, Coimbra e Santarém. Situação de calamidade foi decretada até à meia-noite deste domingo em 60 municípios.
Primeiro-ministro em visita à região de Leiria.Paulo Novais / Lusa

Fundo de Emergência da Cáritas de Leiria com 250 mil euros em menos de 48 horas

O Fundo de Emergência Social de Apoio às Vítimas da Tempestade Kristin criado pela Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima atingiu 250 mil euros em menos de 48 horas, disse hoje à agência Lusa o diretor de serviços.

“A Cáritas Diocesana de Leiria encontra-se com grandes dificuldades em aceder à conta, tendo em conta também os grandes problemas com as telecomunicações. Contudo, já poderemos afirmar com toda a certeza, que já angariámos cerca de 250 mil euros”, declarou Nelson Costa.

O fundo, financiado por donativos recolhidos por MB WAY, transferência bancária ou donativo ‘online’, foi criado na sexta-feira à tarde após a Cáritas ter participado numa reunião da Proteção Civil com o Município de Leiria, e em sintonia com o bispo diocesano, José Ornelas.

Segundo este responsável, no decorrer da próxima semana, o objetivo é “entrar em contacto com os diversos municípios que fazem parte da área geográfica da Diocese de Leiria-Fátima”.

“Vamos criar uma equipa multidisciplinar, composta por elementos da Cáritas Diocesana de Leiria e com outros elementos dos concelhos vizinhos”, adiantou Nelson Costa.

O diretor de serviços esclareceu ainda que vai ser feito “um levantamento efetivo das necessidades das pessoas, a nível de habitações e tudo o mais”, para depois esta entidade “canalizar, da melhor forma, e dignificar também o dinheiro” que lhe foi confiado e evitar erros do passado.

Questionado sobre que tipo de ajudas chegam à Cáritas, Nelson Costa exemplificou com alimentos.

“O Município de Leiria já suspendeu a recolha de bens alimentares e de produtos de higiene. A Cáritas Diocesana de Leiria não o fez, porque a nossa área de intervenção não é só Leiria, mas também os outros concelhos vizinhos”, como Batalha, Marinha Grande, Porto de Mós, Ourém ou parte de Pombal, explicou.

No sábado, a pedido de uma entidade pública de Alvaiázere, foram encaminhados bens para cerca de 30 pessoas, referiu.

Lusa

Câmara da Sertã recolhe lonas e plásticos para cobertura de estruturas

O município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, está a realizar uma recolha de lonas e plásticos para cobertura de estruturas face às necessidades sentidas por muitas pessoas que viram destelhadas as suas habitações.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara Municipal da Sertã informa que os materiais podem ser entregues nos estaleiros municipais, situados na zona industrial da vila, todos os dias, incluindo fins de semana, entre as 8h00 e as 17h00.

Segundo o último ponto de situação no terreno avançado pela autarquia, relativamente ao abastecimento de água, os problemas mais críticos localizam-se em Herdade, Santo Abril e Santa Rita.

“Por todo o concelho, vão surgindo novas ruturas que vão sendo reparadas. Um ponto crítico é a Foz da Sertã, dado que o trajeto até ao depósito ainda não está acessível, mas que ficará resolvido durante o dia hoje”.

Há ainda problemas com o abastecimento de água no Painho, Casal da Escusa, Viseu Fundeiro e Carvalhal, que serão resolvidos após a limpeza dos acessos aos depósitos.

“Há outros locais que poderão, entretanto, ficar sem água, mas serão prontamente abastecidos”.

Relativamente ao fornecimento de luz elétrica, há geradores a ligar partes das localidades de Troviscal, Cabeçudo e Cernache do Bonjardim.

“Em Cernache do Bonjardim está a ser reposta a ligação de uma fase ligada por média tensão. Ainda hoje será fornecida energia, através de gerador, às localidades de Várzea dos Cavaleiros, Cumeada e Figueiredo”.

A autarquia salientou que também as localidades de Castelo e Pedrógão Pequeno terão abastecimento através de gerador muito em breve.

A Estrada Nacional (EN) 238, entre Cernache do Bonjardim e Vale da Ursa está transitável, o mesmo acontece com a estrada entre o Brejo da Correia e Porto dos Fusos estando em curso os trabalhos de desobstrução.

Lusa

 CP retoma serviço Intercidades entre Coimba B e Guarda

A circulação ferroviária de Intercidades na Linha da Beira Alta entre Coimbra B e Guarda é retomada este domingo, 1 de fevereiro, disse a CP em comunicado.

O primeiro comboio deste serviço parte de Coimbra B às 9h40, segundo a atualização publicada no 'site' da CP no sábado à noite.

A empresa disse ainda que já foi reposto o serviço regional entre Entroncamento e Soure.

Apesar de virem sendo retomados alguns serviços de comboios, há vários outros afetados pela tempestade de quarta-feira que continuam suspensos e para já sem previsão de retoma.

Assim, mantém-se suspensa a circulação nos comboios urbanos de Coimbra, na Linha do Norte entre Braga e Lisboa, na Linha do Douro entre Régua e Pocinho e na Linha do Oeste.

Devido a estas suspensões, também está suspensa a venda para viagens em comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte para o dia de hoje.

Lusa

Pombal garante qualidade da água e divulga localização de fontanários

A Câmara de Pombal, município do distrito de Leiria gravemente afetado pelo mau tempo, garante a qualidade da água da rede pública e divulga fontanários disponíveis para a população.

“Os Serviços Municipais de Pombal informam que a água da rede pública no concelho de Pombal se encontra própria para consumo humano, cumprindo integralmente todos os parâmetros legais de qualidade”, refere o município numa publicação nas redes sociais.

Segundo a autarquia, “a água distribuída na rede pública mantém-se dentro dos padrões habituais” e os “valores de cloro residual livre e de pH encontram-se conformes à legislação aplicável”.

“Foram reforçados os procedimentos de monitorização e serão feitas análises à água para confirmação do restabelecimento da normalidade”, assegura.

Para a população que ainda não tem água, na cidade de Pombal estão localizados fontanários no Largo do Arnado (perto da Farmácia Vilhena), Praça Faria da Gama (nas imediações do edifício da Junta de Freguesia) e Largo das Laranjeiras.

A autarquia informa ainda que existem torneiras no Largo do Cardal, perto da loja de brinquedos Casa Bebé.

Na semana passada, a Direção-Geral da Saúde alertou para riscos na segurança da água e dos alimentos após a depressão Kristin e os cortes de energia, recomendando cuidados no consumo, na alimentação e no saneamento para proteger a saúde da população.

Lusa

Dez distritos sob aviso laranja no início da semana devido a agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado, entre segunda e quarta-feira, devido a agitação marítima, anunciou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga encontram-se sob aviso laranja entre as 15h00 de segunda-feira e as 02h00 de quarta-feira.

Nestes distritos preveem-se "ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima", lê-se num comunicado do IPMA.

Todos os distritos de Portugal Continental e o arquipélago dos Açores vão estar sob aviso amarelo por diferentes motivos - agitação marítima, precipitação, neve e vento - em distintos períodos entre hoje e terça-feira, ainda de acordo com o IPMA.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Lusa

Primeiro-ministro convoca Conselho de Ministros extraordinário

O Governo reúne-se em Conselho de Ministros extraordinário este domingo, 1 de fevereiro, a partir das 10h00 na Residência Oficial do Primeiro-Ministro. Na agenda está a situação de calamidade decretada em 60 municípios do país, o "acompanhamento e adoção de medidas de prevenção e assistência perante os eventos climatéricos extremos (incluindo os dos próximos dias)" e a "recuperação e reconstrução das zonas afetadas", de acordo com o comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Tempestade
depressão Kristin

