Governo nomeia Luís Leite Ramos para liderar a agência da Estrutura de Missão do PTRR

A agência daEstrutura de Missão do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) será liderada pelo antigo deputado Luís Leite Ramos. O anúncio ocorreu esta tarde, 11 de junho, após o Conselho de Ministros.A agência do PTRR foi anunciada em abril, com objetivo de "assegurar a execução das 96 medidas previstas, distribuídas por 15 domínios, o Governo irá criar uma estrutura específica responsável pela coordenação, acompanhamento e eventual reprogramação do plano", referiu o Executivo na altura.António Leitão Amaro, ministro da Presidência, classificou Ramos como "uma personalidade com enorme conhecimento do território, experiência de coordenação regional e intergovernamental". O PTRR foi criado para responder à catástrofe de inundações e tempestades ocorrida deste ano.De acordo com o ministro, a liderança da agência exige uma mobilização de vários setores, uma habilidade do antigo deputado e professor. "Sua capacidade e experiência na interação com diferentes entidades públicas, que é exatamente isso que o PTRR precisa, é a capacidade de mobilizar toda a sociedade e toda a administração pública nas suas várias áreas governativas, departamentos, seja de nível nacional, regional, local, seja nas várias áreas setoriais", argumentou.O investimento do Governo no plano é de 22,6 mil milhões de euros. A duração é de nove anos, ou seja, até 2034..PRR: Bruxelas aprova revisão e ainda esta segunda-feira entra novo pedido de pagamento.Ministro assegura que mais de 21.000 milhões de euros do PTRR não estavam orçamentados