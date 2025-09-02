Governo descongela propinas a partir de 2026/2027. Valor máximo passa para 710 euros

O Governo vai descongelar, a partir do ano letivo 2026/2027, o valor das propinas das licenciaturas, que não sofre alterações desde 2020 e passará de 697 para 710 euros, anunciou esta terça-feira, 2 de setembro, o ministro da Educação.Trata-se assim de um aumento de 13 euros. “O Governo incluirá ainda na proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2026 a atualização das propinas de licenciatura com base na taxa de inflação de 2025”, anunciou Fernando Alexandre.O ministro discursava no final de uma sessão de apresentação do relatório final do estudo de avaliação do sistema de ação social no ensino superior, que decorreu no Teatro Thalia, em Lisboa. Na mesma sessão, Fernando Alexandre também anunciou um reforço da ação social, que passa a ter uma dotação de 100 milhões de euros, em vez dos atuais 70 milhões.O governante afirmou desejar que as instituições de ensino superior que praticam o valor de propinas mais elevado, "e são muitas", disse, possam aplicar o aumento no valor arrecadado nomeadamente nos apoios a mestrado, "de forma a que os alunos com capacidade intelectual não fiquem de fora desses cursos" se não tiverem condições financeiras de os pagar.