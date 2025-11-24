Governo decide até 15 de dezembro o traçado do IP3 que terá perfil de autoestrada em 2034

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, revelou esta segunda-feira, 24 de novembro, que até 15 de dezembro haverá uma decisão sobre o traçado do IP3 que terá perfil de autoestrada até 2034.“Tomámos uma decisão. Até ao final deste ano, diria até à primeira quinzena de dezembro, teremos uma decisão das duas comunidades intermunicipais sobre qual o traçado em que devemos apostar”, anunciou Miguel Pinto Luz.O governante falava no final de uma reunião com a presença de autarcas de 18 municípios e com as duas Comunidades Intermunicipais (CIM) envolvidas, a Viseu Dão Lafões e a Região de Coimbra.Participou ainda o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.“Se devemos aproveitar a ligação da A13 e ligá-la a Penacova ou se vamos apostar à ligação do nó de Souselas. Com essa decisão tomada, o Governo avançará com projetos de execução para avançar para a obra do IP3, para que, até 2034, seja 100% em perfil de autoestrada”, anunciou o ministro.