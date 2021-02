Áustria vai receber 10 doentes portugueses

O governo austríaco anunciou esta sexta-feira que irá receber dez doentes portugueses, dos quais cinco infetados com covid-19 e a necessitar de cuidados intensivos, enquanto os restantes serão pacientes com doenças graves ou necessitados de cirurgias urgentes.

Esta ajuda surge como resposta à necessidade de ajuda de Portugal, que tem neste momento os hospitais em sobrecarga, depois de um contacto telefónico no último fim de semana entre os chanceler austríaco Sebastian Kurz e o primeiro-ministro António Costa.

De acordo com a agência de notícias OTS, estão agora a decorrer conversações entre os ministérios da Saúde dos dois países para agilizar o processo de transferência de doentes.

"Tal como já aceitámos pacientes a necessitar de cuidados intensivos de França, Itália e Montenegro, agora queremos ajudar Portugal nesta difícil situação", disse o chanceler austríaco Sebastian Kurz, enquanto o ministro da Saúde, Rudolf Anschober, acrescentou que "para derrotar com sucesso esta pandemia, a solidariedade internacional deve tornar-se ainda mais central".

"Se os nossos vizinhos europeus precisam de ajuda urgente e nós podemos oferecê-la, então é hora de ajudar de forma rápida e fácil. É assim que salvamos vidas e podemos ajudar Portugal, que se encontra numa situação difícil, nestes tempos difíceis", acrescentou Anschober.

Assim, os cinco doentes infetados com covid-19 devem ser internados em Viena, enquanto os restantes podem ser distribuídos pelas províncias de Baixa Áustria, Caríntia e Estíria.

O governo austríaco já disponibilizou também as suas Forças Armadas para transportar esses doentes portugueses. "No contexto da crise pandémica, os nossos profissionais médicos e de transporte aéreo já realizaram vários transportes médicos, como no Kosovo", revelou a ministra da Defesa, Klaudia Tanner, assumindo a vontade de "oferecer este apoio também a Portugal" e garantir que o seu governo está "pronto para ajudar "